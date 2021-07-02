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On Numara çekiliş sonuçları 2 Temmuz 2021 (MPİ)

On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 2 Temmuz Cuma günkü çekilişinde beklenen büyük ikramiye 115 bin 414 TL. Bu akşamki On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 2 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 2 Temmuz 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 2 Temmuz Cuma günkü çekilişinde beklenen büyük ikramiye 115 bin 414 TL. Bu kapsamda On Numara'nın 2 Temmuz Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. İşte On Numara 2 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...  

ON NUMARA 2 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

28 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 25 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Haziran Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 09 13 16 17 19 22
27 31 36 39 40 47 50 53
55 56 65 69 71 76 79

On Numara çekiliş sonuçları 28 Haziran 2021 (MPİ)

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ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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