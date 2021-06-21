On Numara çekiliş sonuçları 21 Haziran 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın geçen çekilişinden devreden büyük ikramiye 115 bin Türk Lirasını aştı. Bu kapsamda On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. On Numara'nın 21 Haziran Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler konuya ilişkin arama yapmaya başladı. İşte On Numara 21 Haziran 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 21 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Haziran Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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ON NUMARA 18 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

18 Haziran Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

07 10 12 16 18 23 26

30 33 38 39 40 43 47 56

57 60 61 62 66 68 73

On Nuımara'nın 18 Haziran Cuma akşamı yapılan çekilişinde 10 bilen 2 kişi 112.314,65 TL, 9 bilen 41 kişi 2.877,85 TL, 8 bilen 497 kişi 296,75 TL, 7 bilen 5 bin 407 kişi 51,80 TL, 6 bilen 34 bin 58 kişi 8,65 TL kazandı. On Numara'da sayı tahmin edemeyen 58 bin 675 kişi ise 7,00 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...