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  3. On Numara çekiliş sonuçları 22 Ocak 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 22 Ocak 2021 (MPİ)

On Numara'nın 22 Ocak Cuma günkü çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'nın 22 Ocak Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaraların hangileri olduğu merak edildi. İşte On Numara 22 Ocak 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 22 Ocak 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 22 Ocak Cuma günü düzenlenen çekilişi için heyecan dorukta. Peki On Numara 22 Ocak çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte On Numara 22 Ocak 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 22 OCAK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

22 Ocak 2021 Cuma On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

22 OCAK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 18 OCAK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

18 Ocak 2021 Pazartesi On Numara çekilişinde şanslı numaralar:

01 03 15 18 19 23 24
27 28 29 34 37 38 41 42
45 58 62 65 71 72 80

On Numara çekiliş sonuçları 18 Ocak 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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