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On numara çekiliş sonuçları 24 Eylül 2021 Cuma | on numara bilet sorgulama ekranı 2021

On numara çekiliş sonucu heyecan dorukta. Vatandaşlar 219.784,94 TL ikramiye için internette 24 Eylül 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte 24 Eylül 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

On numara çekiliş sonuçları 24 Eylül 2021 Cuma | on numara bilet sorgulama ekranı 2021

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta olmaya devam ediyor. Şans oyunu severler, On Numara'nın 24 Eylül 2021 Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 24 Eylül 2021 Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 24 Eylül 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

24 EYLÜL 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek olan On Numara çekilişinin yapılmasının ardından kazanan numaralar haberimizde yer alacaktır.

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

24 Eylül 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 20 EYLÜL 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 Eylül Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 - 05 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 

21 - 32 - 35 - 40 - 48 - 52 - 53 - 55

59 - 70 - 71 - 73 - 77 - 78

On numara çekiliş sonuçları 24 Eylül 2021 Cuma | on numara bilet sorgulama ekranı 2021

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

On numara çekiliş sonuçları 24 Eylül 2021 Cuma | on numara bilet sorgulama ekranı 2021

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

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