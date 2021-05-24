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  3. On Numara çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2021 (MPİ)

On Numara'da heyecan dorukta. On Numara çekilişinde büyük ikramiye 115 bin 414 Türk Lirası oldu. Peki On Numara'nın 24 Mayıs Pazartesi günkü çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara isabet etti. İşte On Numara 24 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara çekilişinde büyük ikramiye 115 bin 414 Türk Lirası oldu. Bu kapsamda On Numara'nın 24 Mayıs Pazartesi günkü çekilişinde büyük ikramiye çıkan şanslı numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 24 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...  

ON NUMARA 24 MAYIS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Mayıs Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

24 MAYIS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 21 MAYIS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Mayıs Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 03 11 14 23 24 28
34 46 47 51 56 57 58 60
61 63 64 65 66 68 78

On Numara çekiliş sonuçları 21 Mayıs 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 21 Mayıs 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları (MPİ)

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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