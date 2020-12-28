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On Numara çekiliş sonuçları 28 Aralık 2020 (MPİ)

On Numara'nın 28 Aralık 2020 çekilişi için heyecan dorukta. Haftada 2 gün düzenlenen On Numara'nın ilk çekilişi bu akşam. Peki On Numara 28 Aralık çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte On Numara 28 Aralık 2020 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 28 Aralık 2020 (MPİ)

28 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Haftada 2 gün yapılan çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 28 Aralık çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki On Numara'nın 28 Aralık çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu akşam kaç kişi büyük ikramiyeyi kazandı? Yoksa büyük ikramiye devir mi etti? Tüm bu soruların cevapları burada. İşte 28 Aralık Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar... Herkese bol şans!

ON NUMARA 28 ARALIK 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Aralık On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

28 ARALIK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

25.12.2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

25 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde şanslı numaralar:

02 03 11 12 19 20 26
27 28 34 35 37 41 50 52
57 58 64 67 69 75 78

On Numara çekiliş sonuçları 25 Aralık 2020 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

On Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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