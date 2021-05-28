Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı canlı izle | Bein Sport 3 canlı yayın linkiMide bulandıran olay! Annesinin erkek arkadaşı tarafından...Son dakika | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandıAyşe Begüm Onbaşı kimdir ? Kaç yaşında? Nereli?On Numara çekiliş sonuçları 28 Mayıs 2021 (MPİ)SON DAKİKA! Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme: 12-15 yaş grubuna onay verildi!Uzmanlar cevapladı: Aşı olanlar alkol tüketebilir mi? İşte 'alkol, aşının etkisi azaltır mı?' sorusunun cevabı...Çelebi isminin anlamı nedir, Çelebi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Işıt isminin anlamı nedir, Işıt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bağlan isminin anlamı nedir, Bağlan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. On Numara çekiliş sonuçları 28 Mayıs 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 28 Mayıs 2021 (MPİ)

On Numara'da heyecan dorukta. On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki On Numara'nın 28 Mayıs Cuma günkü çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara isabet etti. İşte On Numara 28 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 28 Mayıs 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 28 Mayıs Cuma günkü çekilişinde büyük ikramiye çıkan şanslı numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 28 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...  

ON NUMARA 28 MAYIS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Mayıs Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

28 MAYIS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 24 MAYIS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Mayıs Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 04 08 13 15 20 22
26 28 32 35 41 43 45 46
49 54 56 57 68 69 76

On Numara çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları (MPİ)

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT