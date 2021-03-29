On Numara çekiliş sonuçları 29 Mart 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 29 Mart Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 29 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 29 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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ON NUMARA 26 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

26 Mart Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 06 09 14 17 24 29

31 38 44 48 52 53 57 60

61 64 66 70 73 75 79

On Numara'nın 26 Mart Cuma akşamı yapılan çekilişinde 10 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

On Numara'da 9 bilen 51 kişi 2.543,00 TL, 8 bilen 614 kişi 264,00 TL 7 bilen 5 bin 882 kişi 52,35 TL, 6 bilen 35 bin 409 kişi 9,15 TL ve 0 bilen 65 bin 835 kişi 6,85 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...