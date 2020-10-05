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On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)

5 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen şans oyunuseverler şanslı numaraları merak ediyor. On Numara'nın son çekilişinde 10 bilen 1 kişi büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki 05.10.2020 tarihli On Numara'nın şanslı rakamları ne oldu? Ayrıntılar haberimizde.

On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)

05.10.2020 tarihli 10 Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bu haftanın şanslı numaraları hangileri olacak? Kaç kişi büyük ikramiyeyi kazanacak veya ikramiye devir mi edecek? Tüm bu soruların cevapları burada. Herkese bol şans!

ON NUMARA 5 EKİM 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Ekim Pazartesi On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

5 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

28.09.2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Eylül On Numara çekilişinde şanslı numaralar:

04 05 07 08 11 13 20 23 29 32 33

42 46 48 52 56 57 68 74 75 77 80

On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

On Numara çekiliş sonuçları 5 Ekim 2020 (MPİ)

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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