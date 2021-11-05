On Numara'nın 5 Kasım Cuma günkü çekilişinde talihlileri kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Şans oyunu On Numara'nın 5 Kasım Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On numara çekiliş sonuçları 5 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 5 Kasım 2021

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 KASIM 2021 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 5 KASIM 2021

5 KASIM 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Kasım 2021 Cuma günün On Numara çekilişinde kazandıran numaraları belli oldu.

Çekilişin yapılmasının ardından kazandıran numaralar açıklandığı anda haberimize anlık olarak eklenecektir.

İşte 5 Kasım 2021 Cuma On Numara Çekiliş sonuçları:

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1 KASIM 2021 PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 Kasım Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 04 15 18 21 27 30 33

34 35 37 42 43 44 50 65

68 69 73 75 77 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...