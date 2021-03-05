On Numara çekiliş sonuçları 5 Mart 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 5 Mart Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 5 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 5 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Mart Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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5 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 1 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

04 06 07 11 16 17 20

25 26 28 31 33 35 37 40

43 50 55 64 73 74 75

On numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi 245.561,55 TL, 9 bilen 34 kişi 3.785,90 TL, 8 bilen 695 kişi 231,50 TL, 7 bilen 6 bin 611 kişi 46,20 TL, 6 bilen 40 bin 445 kişi 7,95 TL ve 0 bilen 61 bin 436 kişi 7,30 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...