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On Numara çekiliş sonuçları 5 Nisan 2021 (MPİ)

On Numara'nın 5 Nisan Pazartesi günkü çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da kazandıran numaralar merak edildi. İşte On Numara 5 Nisan 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 5 Nisan 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 5 Nisan Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 5 Nisan 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 5 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Nisan Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

5 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 2 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Nisan Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 04 18 20 21 27 32
33 35 44 45 48 53 57 59
64 68 69 70 73 77 80

On Numara'nın 2 Nisan Cuma günkü çekilişinde 10 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

On Numara'da 9 bilen 34 kişi 3.720,80 TL, 8 bilen 619 kişi 255,45 TL, 7 bilen 6 bin 149 kişi 48,85 TL, 6 bilen 37 bin 676 kişi 8,35 TL ve 0 bilen 60 bin 105 kişi 7,35 TL kazandı.

On Numara çekiliş sonuçları 2 Nisan 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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