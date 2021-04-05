On Numara çekiliş sonuçları 5 Nisan 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 5 Nisan Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 5 Nisan 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 5 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Nisan Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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5 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 2 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Nisan Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 04 18 20 21 27 32

33 35 44 45 48 53 57 59

64 68 69 70 73 77 80

On Numara'nın 2 Nisan Cuma günkü çekilişinde 10 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

On Numara'da 9 bilen 34 kişi 3.720,80 TL, 8 bilen 619 kişi 255,45 TL, 7 bilen 6 bin 149 kişi 48,85 TL, 6 bilen 37 bin 676 kişi 8,35 TL ve 0 bilen 60 bin 105 kişi 7,35 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...