On Numara çekiliş sonuçları 9 Nisan 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. 9 Nisan Cuma günkü On Numara çekilişinde büyük ikramiye 477 bin 593 TL. On Numara'nın 9 Nisan Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 9 Nisan 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 9 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Nisan Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

9 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 5 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Nisan Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 04 05 11 15 21 23

25 28 32 34 52 53 57 62

63 64 65 69 71 73 80

On Numara'nın 5 Nisan Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 10 bilen çıkmadı.

9 bilen 29 kişi 1.318,15 TL, 8 bilen 573 kişi 273,15 TL, 7 bilen 5 bin 681 kişi 52,35 TL, 6 bilen 35 bin 533 kişi 8,80 TL ve 0 bilen 61 bin 69 kişi 7,15 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...