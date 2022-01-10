10 Ocak Pazartesi günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 10 Ocak Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 10 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 10 Ocak 2022 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 10 OCAK 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 10 OCAK 2022

10 Ocak Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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10 Ocak 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 7 OCAK 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu:

04 11 12 16 19 32 33 34

35 37 39 40 41 44 49 50

55 56 59 67 73 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...