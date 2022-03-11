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On Numara sonuçları 11 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 11 Mart 2022

Haftada iki kez çekiliş heyecanı yaşanan On Numara'da haftan son çekilişi talihlilerini bekliyor. Bu doğrultuda 11 Mart 2022 Cuma tarihli On Numara sonuçları merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 11 Mart 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 11 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 11 Mart 2022

28 Şubat 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. İşte 28 Şubat 2022 on Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 11 MART 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 ŞUBAT 2022

11 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişi henüz tamamlanmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

11 MART 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 7 MART 2022

7 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

2 - 3 - 7 -  9 - 14 - 19 - 23 - 25 - 26

32 - 34 - 37 - 46 - 48 - 49 - 50

57 - 60 - 65 - 66 - 78 - 80

On Numara sonuçları 11 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 11 Mart 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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