On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022
Haftanın ikinci on numara çekilişi bugün gerçekleşiyor. Vatandaşlar büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için büyük heyecan içerisindeler. 11 Şubat 2022 Cuma on Numara sonuçları haberimizde yer alıyor. İşte 11 Şubat 2022 on numara bilet sorgulama ekranı...
11 Şubat 2022 Cuma günkü on Numara çekilişinin sonuçları oldukça merak ediliyor. On numara oynayan kişiler işaretledikleri 10 numaradan 6 ya da daha fazlasını doğru bilirler ise veya hiçbir rakamı bilemezler ise on numara ikramiyesi kazanıyorlar. 11 Şubat 2022 tarihli on numara bilet sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor...
ON NUMARA SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 11 ŞUBAT 2022
11 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.
İşte çekilişte çıkan numaralar;
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11 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 7 ŞUBAT 2022
7 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.
İşte çekilişte çıkan numaralar;
10- 11- 18- 20- 24- 26- 32- 34
35- 36- 37- 39- 41- 42- 45- 58
61- 64- 65- 68- 71- 78
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?
Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.
Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...