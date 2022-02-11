Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucuSon dakika: 11 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSağlamer isminin anlamı nedir, Sağlamer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda açıklaması! "Galatasaraylı o isim Belhanda'yı arayıp geri çağırdı"On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022Carullah isminin anlamı nedir, Carullah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Müceddet isminin anlamı nedir, Müceddet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Birdesen isminin anlamı nedir, Birdesen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?AK Partili Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası üzerinden zehir zemberek sözler: Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdırTaksa Pulu ne demek, TDK'ya göre Taksa Pulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022

On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022

Haftanın ikinci on numara çekilişi bugün gerçekleşiyor. Vatandaşlar büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için büyük heyecan içerisindeler. 11 Şubat 2022 Cuma on Numara sonuçları haberimizde yer alıyor. İşte 11 Şubat 2022 on numara bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022

11 Şubat 2022 Cuma günkü on Numara çekilişinin sonuçları oldukça merak ediliyor. On numara oynayan kişiler işaretledikleri 10 numaradan 6 ya da daha fazlasını doğru bilirler ise veya hiçbir rakamı bilemezler ise on numara ikramiyesi kazanıyorlar. 11 Şubat 2022 tarihli on numara bilet sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor...

ON NUMARA SONUÇLARI 11 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 11 ŞUBAT 2022

11 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar;

------------

------------

------------

11 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 7 ŞUBAT 2022

7 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar;

10- 11- 18- 20- 24- 26- 32- 34 

35- 36- 37- 39- 41- 42- 45- 58

61- 64- 65- 68- 71- 78

On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT