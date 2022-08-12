On Numara sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 12 Ağustos 2022 Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü talihlilerini bekleyen On Numara'da haftanın ilk çekilişinde hangi numaraların çıktığı merak ediliyor. İşte On Numara sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 12 Ağustos 2022..

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