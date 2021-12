13 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 13 Aralık Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 13 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 13 Aralık 2021 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 13 ARALIK 2021

13 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA 10 ARALIK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 Aralık Çarşamba günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 04 07 08 12 24 25 30

42 45 46 47 50 51 52 55

65 67 72 73 74 78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...