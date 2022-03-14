On Numara sonuçları 14 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 14 Mart 2022

14 Mart 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları 14 Mart 2022 Pazartesi On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. Haberimizde anlık açıklanan rakamlara yer veriyoruz. Programı kaçıranlar haberin detaylarından çıkan numaralara ulaşabilirler. İşte 14 Mart 2022 on Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

14 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz anlık haberimize eklenecektir.

37- 9- 46- 49- 77- 17- 57

70- 55- 79- 45- 8- 35- 3- 61

56- 31- 16- 23- 12- 54- 4

11 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. İşte şanslı numaralar:

3 - 5 - 6 - 12 - 17 - 19 - 24 - 26 - 28

29 - 31 - 32 - 37 - 41 - 42 - 46

54 - 57- 69 - 77 - 79 - 80

11 MART 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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7 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

2 - 3 - 7 - 9 - 14 - 19 - 23 - 25 - 26

32 - 34 - 37 - 46 - 48 - 49 - 50

57 - 60 - 65 - 66 - 78 - 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...