On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022

On Numara canlı çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. 14 Şubat On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi tam 248.303,65 TL ikramiyeyi kazandı. 14 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları milyonlar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 14 Şubat 2022 On numara bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 14 ŞUBAT 2022

14 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar;

4-6-8-10-13-15-17-21-27-28-32-39-40-43-44-47-48-56-58-61-62-68