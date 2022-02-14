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  3. On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022

On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022

Haftanın ilk gününde haftanın ilk on numara çekilişi gerçekleşiyor. Vatandaşlar 14 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçlarını oldukça merak ediyorlar. İşte 14 Şubat 2022 On numara bilet sorgulama ekranı..

On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022

On Numara canlı çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. 14 Şubat On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi tam 248.303,65 TL ikramiyeyi kazandı. 14 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları milyonlar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 14 Şubat 2022 On numara bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 14 ŞUBAT 2022

14 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar;

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14 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI

11 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 11 ŞUBAT 2022

11 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar;

4-6-8-10-13-15-17-21-27-28-32-39-40-43-44-47-48-56-58-61-62-68

On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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