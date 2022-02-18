On Numara sonuçları 18 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 18 Şubat 2022
Pazartesi ve cuma günleri çekilen On Numara'da bugün haftanın ikinci çekiliş günü. Yüz binlerce kişi 18 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçlarını merak ediyor. İşte 18 Şubat 2022 On numara bilet sorgulama ekranı...
18 Şubat 2022 Cuma On Numara çekilişi ve sonuçları oldukça merak ediliyor. Yüz binlerce kişi On Numara çekilişi sonucunda kazananın kendisi olmasını bekliyor. İşte 18 Şubat 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...
ON NUMARA SONUÇLARI 18 ŞUBAT 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 18 ŞUBAT 2022
18 Şubat 2022 Perşembe günü On Numara çekilişi tamamlandı.
İşte çekilişte çıkan numaralar;
18 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 14 ŞUBAT 2022
14 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.
İşte çekilişte çıkan numaralar;
4-8-16-21-24-27-28-30-33-34-37-44-45-46-50-67-70-73-74-76-77-80
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?
Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.
Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...