On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 19 Kasım Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar talihli adayları tarafından merak ediliyor. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 19 Kasım Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 19 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 19 Kasım 2021 ve ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 19 KASIM 2021 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 2021

19 Kasım Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 09 12 13 15 17 19 20

22 35 41 42 44 46 54 55

59 62 68 70 74 80

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ON NUMARA 15 KASIM 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

15 Kasım Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

05 06 10 12 17 27 28 35

36 38 45 46 47 54 55 56

57 63 68 73 75 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...