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On Numara sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 20 Aralık 2021

22 numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin eden kişilerin büyük ikramiyenin sahibi olduğu On Numara'nın 20 Aralık Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 20 Aralık 2021 ve detaylar...

On Numara sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 20 Aralık 2021

20 Aralık Pazartesi  günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 20 Aralık Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.  İşte On Numara sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 20 Aralık 2021 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 20 ARALIK 2021

20 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

20 Aralık 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 17 ARALIK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 06 10 12 14 25 31 32 

38 41 44 49 50 56 57 61

63 68 70 72 73 74

On Numara sonuçları 17 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 17 Aralık 2021

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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