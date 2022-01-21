Şisal Şans tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde heyecan dorukta. 21 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 21 Ocak Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda On Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022 soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 21 OCAK 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 21 OCAK 2022

21 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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21 Ocak 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 17 OCAK 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Ocak Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 05 07 10 12 15 16 18

21 25 28 37 38 39 40 53

61 65 73 75 76 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...