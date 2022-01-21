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On Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022

Geçen çekilişten 115 bin 414 liralık devirli tutara sahip On Numara'nın 212 Ocak Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda On Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022 soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

On Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022

Şisal Şans tarafından düzenlenen  On Numara çekilişinde heyecan dorukta. 21 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 21 Ocak Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda On Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022 soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 21 OCAK 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 21 OCAK 2022

21 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

21 Ocak 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 17 OCAK 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Ocak Pazartesi  günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 05 07 10 12 15 16 18

21 25 28 37 38 39 40 53

61 65 73 75 76 80

On Numara sonuçları 17 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 17 Ocak 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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