On Numara sonuçları 21 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Şubat 2022
Pazartesi ve cuma günleri çekilen On Numara'da bugün haftanın ilk çekiliş günü. 21 Şubat 2022 Pazartesi tarihli On Numara sonuçları oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 21 Şubat 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...
21 Şubat 2022 Pazartesi On Numara çekilişi ve sonuçları internette araştırılıyor. Yüz binlerce kişi On Numara çekilişi sonucunda kazananın kendisi olmasını bekliyor. İşte 21 Şubat 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...
ON NUMARA SONUÇLARI 21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 21 ŞUBAT 2022
21 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.
İşte çekilişte çıkan numaralar; - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
21 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 18 ŞUBAT 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 18 ŞUBAT 2022
18 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.
İşte çekilişte çıkan numaralar;
61 - 53 - 75 - 58 - 13 - 15 - 17 - 46 - 2 - 30 - 21 - 76 - 7 - 66 - 48 - 42 - 57 - 71 - 3 - 74 - 22 - 54
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?
Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.
Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...