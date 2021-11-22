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On Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021

On Numara'da heyecan dorukta. Talihli adayları 22 şanslı numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin etmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021 ve detaylar...

On Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021

22 Kasım Pazartesi günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. On Numara sonuçları talihli adaylar tarafından merak konusu oldu. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 22 Kasım Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021 ve ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 22 KASIM 2021 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 2021

22 Kasım Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

22 Kasım 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 19 KASIM 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Kasım Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 09 12 13 15 17 19 20

22 35 41 42 44 46 54 55

59 62 68 70 74 80

On Numara sonuçları 19 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 19 Kasım 2021

On Numara sonuçları 19 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 19 Kasım 2021

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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