23 Nisan kutlama mesajları, sözleri 2022 | Kısa, uzun, anlamlı, en güzel 23 Nisan resimli mesajları Atatürk görselliHow I Met Your Mother'ın çıtı pıtı Lily'si öyle kilo almış ki tanıyabilene aşk olsun! Alyson Hannigan yıllar sonra ortaya çıktı!Tuzla Belediyesi TEKMER'i hayata geçirdi! Merkez, Gençlerin Projelerine ev sahipliği yapacakTürk İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Yılın ortasında iyi bir ücret verilmesi lazımGelinim Mutfakta 22 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?On Numara sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 22 Nisan 2022Karnı burnunda Adriana Lima'dan kasık şov! Sevgilisinin yanında hamileliğinin cesaretini konuşturdu!Son dakika: 22 Nisan 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuMHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan mesajı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettirDamla Ersubaşı depresyona girdi saçlarını siyaha boyattı! ”Sarı saçlara yazık oldu”
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. On Numara sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 22 Nisan 2022

On Numara sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 22 Nisan 2022

Haftada iki kez çekiliş heyecanı yaşanan On Numara'da haftanın ikinci çekilişi talihlilerini bekliyor. Bu doğrultuda 22 Nisan 2022 Cuma tarihli On Numara sonuçları merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 22 Nisan 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 22 Nisan 2022

22 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları 22 Nisan 2022 Cuma On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. Haberimizde anlık açıklanan rakamlara yer veriyoruz. Programı kaçıranlar haberin detaylarından çıkan numaralara ulaşabilirler. İşte 22 Nisan 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

On Numara sonuçları 15 Nisan 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 15 Nisan 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 22 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 22 NİSAN 2022

22 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

 

ON NUMARA SONUÇLARI 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 18 NİSAN 2022

18 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

2-4-9-10-13-17-19

23-26-28-33-41-48-51-52-55-57

61-65-66-67-72

ON NUMARA SONUÇLARI 15 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 15 NİSAN 2022

15 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

1- 5- 14- 26- 27- 32- 33- 37

38- 40- 42- 46- 51- 52- 54- 58

60- 62- 72- 73- 74- 79

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA SONUÇLARI 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 11 NİSAN 2022

11 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

9- 10- 16- 17- 19- 21- 23-

30- 32- 34- 39-41- 56

57-60- 65- 67- 70- 71- 77- 78- 79

ON NUMARA SONUÇLARI 8 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 8 NİSAN 2022

8 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde; 

1- 2- 3- 6- 9- 19- 25

27- 32- 51- 54- 55- 58

59- 62- 63- 68- 69- 71- 74- 76

ON NUMARA SONUÇLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ| ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 4 NİSAN 2022

4 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

3- 48- 54- 24- 78- 67- 21

47- 61- 77- 62- 70- 13- 23- 63

34- 4- 73- 33- 42- 44- 58

ON NUMARA SONUÇLARI 28 MART 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 MART 2022

28 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

2-4-13-16-18-19-24-26

30-31-33-40-47-50-55

61-65- 68-74-77-78-79

On Numara sonuçları 15 Nisan 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 15 Nisan 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 25 MART 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 25 MART 2022

25 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

6- 7- 12- 16- 17- 22- 27- 37

 40- 41- 45- 46- 47- 50- 51

 53- 60- 66- 67- 68- 72- 75

On Numara sonuçları 15 Nisan 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 15 Nisan 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

4- 8 - 14 - 17- 18- 21- 24- 26

27- 28- 33- 34 - 37- 46- 53- 55

56- 63- 66- 75- 76- 78

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 14 MART 2022 CUMA

14 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

37- 9- 46- 49- 77- 17- 57

70- 55- 79- 45- 8- 35- 3- 61

56- 31- 16- 23- 12- 54- 4

11 MART 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları 15 Nisan 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 15 Nisan 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT