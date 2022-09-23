On Numara sonuçları 23 Eylül 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 23 Eylül 2022 Pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftanın iki günü talihlilerine para kazandıran On Numara'da haftanın ikinci çekilişinde hangi numaraların çıktığı çekilişe katılanlar tarafından merak ediliyor. İşte On Numara sonuçları ...

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