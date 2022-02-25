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On Numara sonuçları 25 Şubat 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 25 Şubat 2022

Şans oyunu meraklıları bugün gerçekleştirilecek 25 Şubat 2022 Cuma On Numara çekilişinde 22 numaradan 10'u tahmin ederek büyük ödülü kazanmaya çalışacaklar. Vatandaşlar 25 Şubat 2022 Cuma On Numara bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyorlar. İşte 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 25 Şubat 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 25 Şubat 2022

On Numara haftada iki defa düzenleniyor. Gözler bugün kazanan sayılara çevrilmiş durumda. Çekiliş için bilet alanlar 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçlarını internette araştırıyorlar. İşte 25 Şubat 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 25 ŞUBAT 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 25 ŞUBAT 2022

25 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar:  - -  - -- -  - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - -

 

25 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 21 ŞUBAT 2022

21 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar 2-7-13-15-16-18-21-24-28-35-38-39-42-43-44-45-48-52-60-61-73-74 oldu.

Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen 1 kişi 495.260,05 TL kazandı.

On Numara sonuçları 25 Şubat 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 25 Şubat 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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