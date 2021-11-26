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On Numara sonuçları 26 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 26 Kasım 2021

On Numara'da heyecan dorukta. Geçen çekilişten 495 bin liralık devirli ikramiye tutarı bulunan On Numara'da kazandıran numaralar merak edildi. İşte On Numara sonuçları 26 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 26 Kasım 2021 ve detaylar...

On Numara sonuçları 26 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 26 Kasım 2021

26 Kasım Cuma günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. On Numara sonuçları talihli adaylar tarafından merak konusu oldu. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 26 Kasım Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 26 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 26 Kasım 2021 ve ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 26 KASIM 2021 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 2021

26 Kasım Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

26 Kasım 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 22 KASIM 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

22 Kasım Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 04 08 09 18 25 32 33

42 46 47 48 52 53 56 58

61 63 66 67 68 74

On Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021

On Numara sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 22 Kasım 2021

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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