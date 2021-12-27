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  3. On Numara sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 27 Aralık 2021

On Numara sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 27 Aralık 2021

Haftanın ilk On Numara çekilişinde heyecan dorukta. 27 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 27 Aralık 2021 Detaylar haberimizde...

On Numara sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 27 Aralık 2021

27 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 27 Aralık Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 27 Aralık 2021 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 27 ARALIK 2021

27 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

27 Aralık 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 24 ARALIK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 06 08 10 19 23 27

29 30 32 35 37 42 44 52

56 65 66 67 75 79

On Numara sonuçları 24 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 24 Aralık 2021

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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