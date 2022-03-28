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On Numara sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Mart 2022

Haftada iki kez çekiliş heyecanı yaşanan On Numara'da haftan ilk çekilişi talihlilerini bekliyor. Bu doğrultuda 28 Mart 2022 Pazartesi tarihli On Numara sonuçları merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 28 Mart 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Mart 2022

28 Mart 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. Haberimizde anlık açıklanan rakamlara yer veriyoruz. Programı kaçıranlar haberin detaylarından çıkan numaralara ulaşabilirler. İşte 28 Mart 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 28 MART 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 MART 2022

28 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

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On Numara sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Mart 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 25 MART 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 25 MART 2022

25 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

6- 7- 12- 16- 17- 22- 27- 37

 40- 41- 45- 46- 47- 50- 51

 53- 60- 66- 67- 68- 72- 75

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

On Numara sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Mart 2022​​​​​​​

ON NUMARA SONUÇLARI 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

4- 8 - 14 - 17- 18- 21- 24- 26

27- 28- 33- 34 - 37- 46- 53- 55

56- 63- 66- 75- 76- 78

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 14 MART 2022 CUMA

14 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

37- 9- 46- 49- 77- 17- 57

70- 55- 79- 45- 8- 35- 3- 61

56- 31- 16- 23- 12- 54- 4

11 MART 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları 28 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Mart 2022​​​​​​​

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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