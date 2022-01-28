On Numara sonuçları 28 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 28 Ocak 2022

28 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. On Numara sonuçları talihli adaylar tarafından merak konusu oldu. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 28 Ocak Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 28 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 28 Ocak 2022 ve ayrıntılar...

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 28 OCAK 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 OCAK 2022

21 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandığı anda haberimizde yer alacaktır.

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21 Ocak 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 21 OCAK 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 21 OCAK 2022

21 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 08 12 16 17 19 20

32 35 39 40 48 49 50 57

64 67 72 74 75 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...