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On Numara sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Şubat 2022

Pazartesi ve cuma günleri çekilen On Numara'da haftanın ilk çekiliş gününde bulunuyoruz. 28 Şubat 2022 Pazartesi tarihli On Numara sonuçları merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 28 Şubat 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. İşte 28 Şubat 2022 on Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 ŞUBAT 2022

28 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar:   

28 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 25 ŞUBAT 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 25 ŞUBAT 2022

25 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar:  1 7 9 10 11 13 16 19 21 22 27 30 34 36 40 44 57 64 65 66 76 80

On Numara sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Şubat 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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