On Numara sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. İşte 28 Şubat 2022 on Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

28 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar:

28 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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25 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar: 1 7 9 10 11 13 16 19 21 22 27 30 34 36 40 44 57 64 65 66 76 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...