Kısmetse Olur'da erkekler evini topa tutan Gamze Göktürk'ün kıyafeti yürek hoplattı! Hem göğüs hem kalça dekoltesi verdi! Videosuyla ortalığı alev aldırdı!Cinsiyet değiştirmişti! Ünlü oyuncu eleştirilere sert çıktı “Haddinizi bilin”Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin yaşadığı korku dolu anları ayrıntısıyla anlattı! İtirafı şaşkına uğrattı!AK Partili Özhaseki'nden CHP'li belediyelere sert sözler: "İstanbul'da, Ankara'da hizmet gördünüz mü? CHP belediyeciliği böyle"Ramazan Bayramı Ankara otobüsler ücretli mi, ücretsiz mi 2022? Bayramda Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı 2-3 4 Mayıs 2022?On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022Son dakika: 29 Nisan 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuRamazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 29 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTube2 kez kansere yakalanan sanatçıdan kötü haber! Özkan Uğur hayranlarını kahreden açıklamayı yaptı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

Haftada iki kez çekiliş heyecanı yaşanan On Numara'da haftanın ikinci çekilişi talihlilerini bekliyor. Bu doğrultuda 29 Nisan 2022 Cuma tarihli On Numara sonuçları merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 29 Nisan 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

 29 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleştirilen on numara çekilişinin sonuçları  29 Nisan 2022 Cuma On Numara sonuçları olarak internette araştırılıyor. Haberimizde anlık açıklanan rakamlara yer veriyoruz. Programı kaçıranlar haberin detaylarından çıkan numaralara ulaşabilirler. İşte 29 Nisan 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 29 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 29 NİSAN 2022

29 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA SONUÇLARI 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 25 NİSAN 2022

25 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı:

2- 7- 14- 19- 20- 23- 24- 27

32- 34- 36- 42- 44- 47- 51- 59

60- 65- 66- 71- 72-74

ON NUMARA SONUÇLARI 22 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 22 NİSAN 2022

22 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

8 -13- 15- 16- 19- 24- 25

31- 36- 38- 42- 43- 44- 45- 50

52- 54- 55- 61- 65- 68- 76

ON NUMARA SONUÇLARI 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 18 NİSAN 2022

18 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

2-4-9-10-13-17-19

23-26-28-33-41-48-51-52-55-57

61-65-66-67-72

ON NUMARA SONUÇLARI 15 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 15 NİSAN 2022

15 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

1- 5- 14- 26- 27- 32- 33- 37

38- 40- 42- 46- 51- 52- 54- 58

60- 62- 72- 73- 74- 79

ON NUMARA SONUÇLARI 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 11 NİSAN 2022

11 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

9- 10- 16- 17- 19- 21- 23-

30- 32- 34- 39-41- 56

57-60- 65- 67- 70- 71- 77- 78- 79

ON NUMARA SONUÇLARI 8 NİSAN 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 8 NİSAN 2022

8 Nisan 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde; 

1- 2- 3- 6- 9- 19- 25

27- 32- 51- 54- 55- 58

59- 62- 63- 68- 69- 71- 74- 76

ON NUMARA SONUÇLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ| ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 4 NİSAN 2022

4 Nisan 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

3- 48- 54- 24- 78- 67- 21

47- 61- 77- 62- 70- 13- 23- 63

34- 4- 73- 33- 42- 44- 58

ON NUMARA SONUÇLARI 28 MART 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 MART 2022

28 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

2-4-13-16-18-19-24-26

30-31-33-40-47-50-55

61-65- 68-74-77-78-79

On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 25 MART 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 25 MART 2022

25 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

6- 7- 12- 16- 17- 22- 27- 37

 40- 41- 45- 46- 47- 50- 51

 53- 60- 66- 67- 68- 72- 75

On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

ON NUMARA SONUÇLARI 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

4- 8 - 14 - 17- 18- 21- 24- 26

27- 28- 33- 34 - 37- 46- 53- 55

56- 63- 66- 75- 76- 78

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 14 MART 2022 CUMA

14 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

37- 9- 46- 49- 77- 17- 57

70- 55- 79- 45- 8- 35- 3- 61

56- 31- 16- 23- 12- 54- 4

11 MART 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT