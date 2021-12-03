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  3. On Numara sonuçları 3 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 3 Aralık 2021

On Numara sonuçları 3 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 3 Aralık 2021

3 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 3 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 3 Aralık 2021 ve ayrıntılar...

On Numara sonuçları 3 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 3 Aralık 2021

3 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. On Numara sonuçları talihli adaylar tarafından merak konusu oldu. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 3 Aralık Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.  İşte On Numara sonuçları 3 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 3 Aralık 2021 ve detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 3 ARALIK 2021 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 2021

3 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

3 Aralık 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 29 KASIM 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29 Kasım Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

04 05 10 12 19 23 24 25

27 31 33 43 46 49 52 54

55 60 61 64 67 68

On Numara sonuçları 29 Kasım 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 29 Kasım 2021

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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