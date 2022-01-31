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On Numara sonuçları 31 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 31 Ocak 2022

Talihli adaylarının 28 numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin etmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olduğu On Numara'da kazandıran numaralar merakla araştırılıyor. On Numara sonuçları 31 Ocak 2022 Pazartesi| On numara bilet sorgulama ekranı 31 Ocak 2022 ile ilgili detaylar haberimizde...

On Numara sonuçları 31 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 31 Ocak 2022

31 Ocak Pazartesi gününün On Numara çekilişi binlerce kişiyi heyecanla bekletiliyor. On Numara sonuçlarını araştıran talihli adayları çekilişi kazanıp kazanmadığını araştırıyor. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 31 Ocak Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 31 OCAK 2022

31 Ocak 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı olunca haberimize eklenecektir. :

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ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

31 Ocak 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 28 OCAK 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 OCAK 2022

Bir önceki çekiliş olan 28 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

01 05 07 10 11 14 16 20

23 24 25 26 34 38 39 41

46 47 49 65 70 76

On Numara sonuçları 31 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 31 Ocak 2022

 

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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