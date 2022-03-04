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On Numara sonuçları 4 Mart 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 4 Mart 2022

Şans oyunu meraklıları bugün gerçekleştirilecek 4 Mart 2022 Cuma On Numara çekilişinde 22 numaradan 10'u tahmin ederek büyük ödülü kazanmaya çalışacaklar. Vatandaşlar 4 Mart 2022 Cuma On Numara bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyorlar. İşte 4 Mart 2022 Cuma On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 4 Mart 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 4 Mart 2022

On Numara haftada iki defa düzenleniyor. Gözler bugün kazanan sayılara çevrilmiş durumda. Çekiliş için bilet alanlar 4 Mart 2022 Cuma On Numara sonuçlarını internette araştırıyorlar. İşte 4 Mart Cuma 2022 On Numara bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 4 MART 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 4 MART 2022

4 Mart 2022 Cuma günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar: 

4 MART 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 28 ŞUBAT 2022

28 Şubat 2022 Pazartesi günü On Numara çekilişi tamamlandı.

İşte çekilişte çıkan numaralar:  5 11 13 19 21 24 28 31 33 36 49 53 56 58 61 63 69 71 73 75 77 79

On Numara sonuçları 4 Mart 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 4 Mart 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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