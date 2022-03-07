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  3. On Numara sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Mart 2022

On Numara sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Mart 2022

On numara Mart ayında da talihlilerine kazandırmayı sürdürüyor. Pazartesi günü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Mart 2022 Pazartesi ve detaylar haberimizde...

On Numara sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Mart 2022

7 Mart 2022 Pazartesi günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 7 Mart 2022 Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Mart 2022 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 7 MART 2022

Çekiliş henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanmasının ardından haberimiz güncellenecek.

 

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 4 MART 2022 CUMARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 4 MART 2022

4 Mart 2022 Cumartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

4 5 10 12 19 23 24 25

27 31 33 43 46 49 52 54

55 60 61 64 67 68

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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