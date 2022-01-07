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On Numara sonuçları 7 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Ocak 2022

1 milyona yakın büyük ikramiyeye sahip olan On Numara’da heyecan dorukta. On Numara'nın 7 Ocak cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 7 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Ocak 2022 ve detaylar haberimizde...

On Numara sonuçları 7 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Ocak 2022

7 Ocak Cuma  günkü On Numara çekilişinde heyecan dorukta. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 7 Ocak Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara sonuçları 7 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Ocak 2022 ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 7 OCAK 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 7 OCAK 2022

7 Ocak Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

7 Ocak 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 3 OCAK 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 Ocak Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

03 12 16 22 27 30 32 36

38 41 43 44 45 48 53 55

57 67 72 73 75 79

On Numara sonuçları 3 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 3 Ocak 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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