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On Numara sonuçları 7 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Şubat 2022

Talihli adaylarının 28 numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin etmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olduğu On Numara'da kazandıran numaralar merakla araştırılıyor. On Numara sonuçları 7 Şubat 2022 Pazartesi| On numara bilet sorgulama ekranı 7 Şubat 2022 ile ilgili detaylar haberimizde...

On Numara sonuçları 7 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Şubat 2022

7 Şubat Pazartesi gününün On Numara çekilişi binlerce kişiyi heyecanla bekletiliyor. On Numara sonuçlarını araştıran talihli adayları çekilişi kazanıp kazanmadığını araştırıyor. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. On Numara'nın 7 Şubat Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI 7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 7 ŞUBAT 2022

7 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi henüz yapılmadı. Çekilişin ardından çıkacak numaralar haberimize eklenecektir.

 

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

7 ŞUBAT 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MERAK EDENLER İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI 4 ŞUBAT 2022 CUMA | ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI 4 ŞUBAT 2022

4 Şubat 2022 Cuma günü On Numara çekilişi henüz yapılmadı. Çekilişin ardından çıkacak numaralar haberimize eklenecektir.

1 - 3 - 12 - 13 - 23 - 19 - 30

36 - 42 - 47 48 - 47 - 49 - 50 - 65

60 -  66 - 69 - 70 - 75 - 78 - 80

On Numara sonuçları 7 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 7 Şubat 2022

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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