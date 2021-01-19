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Ön sağlık kontrolü nedir? Ön sağlık kontrolü emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği

27. Dönem POMEM sınavlarının Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Mülakat sınavlarına girecek olan binlerce kişi Ön sağlık kontrolü nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte Ön sağlık kontrolü emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği...

Ön sağlık kontrolü nedir? Ön sağlık kontrolü emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği

Polis Meslek Eğitim Merkezleri  (POMEM) he rsene bünyesine binlerce polis adayı alıyor. Başvurular 3 aşamadan oluşuyor.  Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan POMEM başvuruları ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından oluşmaktadır. 2021 yılında 27. dönem POMEM sınavlarına hazırlanan adayların karşısına çıkan  Ön sağlık kontrolü emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

POMEM Sınavlarına girilmeden önce adaylar öncelikle ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

POMEM 27. dönem mülakat ne zaman? 27. dönem POMEM mülakatları ne zaman?POMEM 27. dönem mülakat ne zaman? 27. dönem POMEM mülakatları ne zaman?

POMEM SINAV ESASLARI

POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen  adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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