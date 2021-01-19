Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) he rsene bünyesine binlerce polis adayı alıyor. Başvurular 3 aşamadan oluşuyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan POMEM başvuruları ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından oluşmaktadır. 2021 yılında 27. dönem POMEM sınavlarına hazırlanan adayların karşısına çıkan Ön sağlık kontrolü emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

POMEM Sınavlarına girilmeden önce adaylar öncelikle ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

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POMEM SINAV ESASLARI

POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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