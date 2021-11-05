Ön Yargı ne demek, TDK'ya göre Ön Yargı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön yargı ne demek? Ön yargı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön yargı kelimesi. Peki ön yargı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön yargı nedir, ön yargı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖN YARGI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön yargı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön yargı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir

