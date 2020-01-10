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Önal ve Jeffrey görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey görüşmesi sona erdi.

Önal ve Jeffrey görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey görüşmesi sona erdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ve heyeti, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li heyeti Dışişleri Bakanlığında kabul etti. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. Görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan Türkiye ve Libya Ulusal Hükümeti arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA



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