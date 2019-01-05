Onardığı halı ve kilimleri kıtalar ötesine satıyor

DENİZLİ'de yaşayan Abbas Ayhan (54), Ege Bölgesi'nin çeşitli kentlerinden temin ettiği yıllanmış halı ve kilimleri, el emeğiyle tamir ederek Avustralya, ABD ve Arjantin gibi ülkelere satıyor. Tamir ettiği halı ve kilimlerde tarihin saklı olduğunu belirten Ayhan, "İnsanların hayatlarını, aşklarını, yaşam sıkıntılarını barındırıyor halılar. Kilimlerin cidden bir dili var ama anlayana. Halıları tamir ederken bazen neşeleniyorum, bazen de hüzünleniyorum" dedi.

Mesleğe 12 yaşında başlayan, evli ve 2 çocuk babası Abbas Ayhan, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Ahi Sinan Caddesi'ndeki atölyesinde halı ve kilim tamir ederek geçimini sağlıyor. Ayhan, 42 yıldır Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden temin ettiği halı ve kilimleri, dükkanında iğne ve iplikle tamir ediyor. Hafta sonları Ege Bölgesi'ndeki kentleri dolaşarak eski halı ve kilimleri toplayan Abbas Ayhan, getirdiği ürünleri önce yıkıyor, ardından yırtılmış ya da delinmiş kısımlarını el emeğiyle orijinalliğini bozmadan onarıyor.

YURT DIŞINA 400 PARÇA HALI VE KİLİM SATTI

İğneyle ipliği tutabildiği sürece mesleğini yapmak istediğini ifade eden Ayhan, "Tamir ettiğim halıların üzerinde aslında tarih yatıyor. İnsanların hayatlarını, aşklarını, yaşam sıkıntılarını barındırıyor halılar. Kilimlerin cidden bir dili var ama anlayana. Halıları tamir ederken bazen neşeleniyorum, bazen de hüzünleniyorum. Genellikle 50 yaşın üzerinde kilimler alıyorum. 150-200 yıllık kilimler de elimize geçiyor. Halıları onarıyorum ve yurt içi ve yurt dışına satıyorum. Bu yıl 400 parça kilim ve halıyı yurt dışına sattım. Emek ve sabır isteyen bir iş, mesleğimi çok seviyorum" dedi.

KITALAR ÖTESİNE İHRACAT

Tamir edilmiş eski halı ve kilimlere yurt içi ve dışından yoğun ilginin olduğunu belirten Abbas Ayhan, "Avrupa'ya yıllardır halı gönderiyoruz. Avustralya, ABD, Japonya'da müşterilerimiz var. Yeni yeni Brezilya, Arjantin ve Portekiz de ilgi göstermeye başladı. Halı artık eskisi gibi dokunmuyor. Halı tamirciliği de bitmek üzere. İnsanlar, yıllanmış halılara doğal olduğu için ilgi gösteriyor. El işçiliği olduğu için dekorasyonda da rahatlıkla kullanılabiliyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA