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  3. Onarmaya çıktığı çatı canından etti

Onarmaya çıktığı çatı canından etti

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kereste fabrikasında çalışan Orhan Yaşa (58), akan çatıyı onarmaya çıktı.

Onarmaya çıktığı çatı canından etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kereste fabrikasında çalışan Orhan Yaşa (58), akan çatıyı onarmaya çıktı. Bastığı sacdan kayan Yaşa, metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. İişçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, uzun süre Yaşa'ya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Daha sonra ambulansa alınan talihsiz işçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın ederken, ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldular. Olayla alakalı tahkat sürüyor.

Onarmaya çıktığı çatı canından etti

Onarmaya çıktığı çatı canından etti

Kaynak: İHA

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