"Önce, Anadolu yakasından başlar" diyerek yağışlar için saat verdi! Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları uyardı

Kasım ayının son günlerine girilirken Türkiye'de soğuk havalar etkisini hissettirmeye başladı. Doğu illerinde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşün yanı sıra kar yağışı ve sağanaklar etkili olurken bu kez yağmur akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alacak.

"AKŞAMA DOĞRU YAĞIŞ ALIR"

Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen," Bugün İstanbul akşama doğru yağış alır. Yağış önce, Anadolu yakasından başlar. Ege ve Marmara da kuvvetli lodos var. Çanakkale Edremit körfezi Edirne Tekirdağ da yağış su baskını yapabilir." ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 26 Kasım 2021 Cuma gününü hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.