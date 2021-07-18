SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu "Rize afet bölgesi ilan edilecek"Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi kim? Mustafa Mert Koç kimdir, nereli, kaç yaşında?SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Adalet Divanı'nın başörtü kararına kınamaSürpriz aşk! Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk aşkı Mustafa Mert Koç'ta buldu!Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!Çek cezaları ertelendi mi 2021? Çek ödemeleri ne olacak 2021?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 18 Temmuz 2021 Pazar | Boğa burcu, seviyor ve kaybetmek istemiyorsanız ona göre davranmalısınız!İstanbul, İzmir, Ankara kesintisi ne zaman gelir 18 Temmuz Pazar? İSKİ, İZSU, ASKİ planlı elektrik kesintileriŞehrin en işlek noktalarında şoke eden olay! Beyoğlu’nda erkek cesedi bulunduİstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 18 Temmuz Pazar? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

İstanbul Üsküdar'da 2001 yılında 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürülen 57 yaşındaki Ramazan Aksu'nun katilleri 20 yıl sonra tespit edildi. Dedektifler cinayetin zamanaşımına iki gün kala sır cinayeti çözdü.

Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

Üsküdar'da 2001 yılında yaşanan korkunç cinayet yıllar sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından çözüldü. 

Ramazan Aksu (57) 20 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürülmüştü.

O dönem polis evde üç farklı parmak izi tespit etmişti ancak parmak izinden şüphelilere ulaşılamamıştı.

2021 yılında cinayetin zaman aşımına uğramasına iki gün kala ekipler uzun uğraşlar sonucu cinayetin faillerini tespit etti. 

Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

Ramazan A.

Eksik yapılmış çalışmaların olduğunu fark eden Cinayet Büro dedektifleri, cinayet günü olay yerinde bulunan bir kimlik üzerinden ilerledi. Kimliğin 2000 yılında Karsta askerlik yapan bir kişiye ait olduğunu ve bu kişinin o dönem kimliğini kaybettiği tespit edildi. Şüpheli durum üzerine kimlik üzerinde alınan cep telefonu hatları kontrol edildi ve Yunus B. adlı şüphelinin kayıp kimlikle telefon hattı aldığı belirlendi. 

Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

Yunus B.

Polis ekipleri Yunus B'yi takibe alırken evde bulunan üç parmak iziyle ilgili çalışmalarını da sürdürdü. Evdeki üç parmak izinden ikisinin Ramazan A. ve S.E. adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. 

Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

Sinan E.

3 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sorgularında üzerlerine atılı suçları reddetti. Adliyeye sevk edilen üç şüphelinden Ramazan A., tutuklanırken, Yunus B.ye ev hapsi verildi. S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT