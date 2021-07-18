Önce bıçaklayıp sonra çarşafla boğazına düğüm atarak öldürmüşlerdi! Zamanaşımına 2 gün kala yakalandılar!

Üsküdar'da 2001 yılında yaşanan korkunç cinayet yıllar sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından çözüldü.

Ramazan Aksu (57) 20 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürülmüştü.

O dönem polis evde üç farklı parmak izi tespit etmişti ancak parmak izinden şüphelilere ulaşılamamıştı.

2021 yılında cinayetin zaman aşımına uğramasına iki gün kala ekipler uzun uğraşlar sonucu cinayetin faillerini tespit etti.

Ramazan A.

Eksik yapılmış çalışmaların olduğunu fark eden Cinayet Büro dedektifleri, cinayet günü olay yerinde bulunan bir kimlik üzerinden ilerledi. Kimliğin 2000 yılında Karsta askerlik yapan bir kişiye ait olduğunu ve bu kişinin o dönem kimliğini kaybettiği tespit edildi. Şüpheli durum üzerine kimlik üzerinde alınan cep telefonu hatları kontrol edildi ve Yunus B. adlı şüphelinin kayıp kimlikle telefon hattı aldığı belirlendi.

Yunus B.

Polis ekipleri Yunus B'yi takibe alırken evde bulunan üç parmak iziyle ilgili çalışmalarını da sürdürdü. Evdeki üç parmak izinden ikisinin Ramazan A. ve S.E. adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Sinan E.

3 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sorgularında üzerlerine atılı suçları reddetti. Adliyeye sevk edilen üç şüphelinden Ramazan A., tutuklanırken, Yunus B.ye ev hapsi verildi. S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.