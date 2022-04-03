 Önce Çamlıca Kulesi, şimdi İHA ve SİHA'lar! Levent Gültekin'in iktidar eli değen projeye kini bitmek bilmiyor!

Halk TV ekranlarında yayımlanan canlı yayında bir skandala daha imza atıldı. Yazar Levent Gültekin, kanala katılım göstererek, gündeme dair açıklamalara yer verdi. İktidar karşıtı cümlelerini özenle seçip, kışkırtma politikası uyguladığı iddia edilen Gültekin'e sosyal medyadan "İyi çalışmışsın dersine" yorumları geldi. Gültekin'in İHA ve SİHA'lara karşı yaptığı küçümseyici açıklama ise "İki kelimeyi bir araya getirip yazmaya benzemez o işler, sen kafanı yorma" tepkilerini de beraberinde getirdi.

"YAPTIĞIN BİR HELİKOPTER"

Levent Gültekin yaptığı açıklamada, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki süper güç oluyoruz. Ulan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey" ifadelerine yer verince, sosyal medya ayağa kalktı. İnfiale yol açan açıklamalar sonucu Gültekin'e linç kampanyası başlatıldı.

Levent Gültekin önceki açıklamalarında da Çamlıca Kulesi'ni hedef alarak, "Çamlıca Kulesi ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olsun' dedi. Bir kuleden nasıl bir hayır bekliyor ki acaba?" ifadelerine yer vermişti.

İktidar eli değen her türlü hizmet ve projeye karşı çıkan Gültekin'e, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.